«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Компания «Газпром экспорт» (дочерняя компания «Газпрома») и греческая компания Mytilineos заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, сообщает естественная монополия 1 июня.
«"Газпром экспорт" и Mytilineos S.A. (Греция) заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа. Документ подписали заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и председатель правления, генеральный директор Mytilineos S.A. Евангелос Митилинеос», — говорится в сообщении.
Как поясняет газовый холдинг, контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.