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01.06.2020 16:56
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«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Компания «Газпром экспорт» (дочерняя компания «Газпрома») и греческая компания Mytilineos заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, сообщает естественная монополия 1 июня.

«"Газпром экспорт" и Mytilineos S.A. (Греция) заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа. Документ подписали заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и председатель правления, генеральный директор Mytilineos S.A. Евангелос Митилинеос», — говорится в сообщении.

Как поясняет газовый холдинг, контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.

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Комментарии (5)

Sibirski Valenok
Наверное с Грецией заключили такой же контракт, как и с Китаем - возьмите хоть за копейки!
Camlann
Не понял. Грекам не по душе СПГ из самой обамии? Дорого? Желают подешевле из РФ? За такую меркантильность можно и санкций огрести.
Danik
Вот бы так с Россией заключил! И трубы тянуть не надо! Деревни и поселки Ленобласти стоят без газа, а в Греции все есть! Почему так свой народ не любим? Или это не свой народ, инопланетяне?
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