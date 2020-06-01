Памфилова предложила Путину провести плебисцит по Конституции 1 июля

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля, а шесть дней до этой даты отвести на досрочное голосование. Об этом она сказала 1 июня в ходе совещания в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

Председатель ЦИК назвала 1 июля «оптимальным» днем для проведения всероссийского голосования, напомнив, что 3 июля начнутся экзамены ЕГЭ, а многие участки расположены в школах. Также она пояснила, что предлагает дать гражданам возможность проголосовать досрочно в течение 6 дней до назначенной даты.