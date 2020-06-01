Гаражный наркокартель: трое жителей Петербурга получили 28 лет за серийное производство психотропа
Санкт-Петербургский райсуд признал виновными в производстве и продаже психотропного вещества в особо крупном размере трёх «химиков». Чуть больше полугода активной работы оценили не без гуманности.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, приговором от первого июня в колонию отправлены Сергей Светиков, Сергей Ананин и Данила Колчанов. Суд установил, что Светиков решил подзаработать на психотропе и привлёк к стартапу приятелей, при этом Ананина «выписал» из Москвы.
Под лабораторию приспособили гараж арендованного дома в садоводстве «Рехколово» в Пушкинском районе города. Именно там, уверено следствие, Светиков набил руку, обучил товарищей и вышел на производство в промышленных объёмах. Весь процесс от производства и фасовки до развозки по «закладкам» был под его неусыпным контролем.
13 февраля прошлого года предприятие потерпело крах — в гараж наведались оперативники. При обыске у «сотрудников» лаборатории изъяли 4,3 килограмма наркотического вещества, из гаража вывезли химические реактивы и оборудование.
В суде все трое признали вину и получили наказание ниже низшего предела, который по части 5 статьи 228.1 УК составляет 15 лет. Светикову назначили 11 лет в колонии строгого режима. Его московский товарищ Ананин получил 9 лет, Колчанов — на год меньше. В Пушкине, по версии следствия, работала также «лаборантка» Захарова. В декабре прошлого года суд отправил её на принудительное лечение.