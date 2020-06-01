Санкт-Петербургский райсуд признал виновными в производстве и продаже психотропного вещества в особо крупном размере трёх «химиков». Чуть больше полугода активной работы оценили не без гуманности.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, приговором от первого июня в колонию отправлены Сергей Светиков, Сергей Ананин и Данила Колчанов. Суд установил, что Светиков решил подзаработать на психотропе и привлёк к стартапу приятелей, при этом Ананина «выписал» из Москвы.

