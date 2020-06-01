Смольный одобрил налоговые поправки для второго пакета мер поддержки бизнеса. По упрощенке до бюджета не дойдет 2,4 млрд рублей

Изменения в ряд городских законов о налогах и сборах одобрены 1 июня на правительственном совещании. Как рассказал глава комфина Алексей Корабельников, это нужно для синхронизации региональных и федеральных налоговых мер поддержки и для предоставления дополнительных преференций бизнесу.

В частности, проект предусматривает расширение списка пострадавших отраслей экономики, которые смогут применить пониженную ставку налога по упрощенной системе налогообложения, а также составление аналогичного списка для производственной и научно-исследовательской сфер. Предполагается отмена авансовых платежей для пострадавших предприятий за все отчетные периоды 2020 года по налогу на имущество организаций, земельному налогу, а также по транспортному налогу.