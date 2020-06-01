Смольный одобрил налоговые поправки для второго пакета мер поддержки бизнеса. По упрощенке до бюджета не дойдет 2,4 млрд рублей
Изменения в ряд городских законов о налогах и сборах одобрены 1 июня на правительственном совещании. Как рассказал глава комфина Алексей Корабельников, это нужно для синхронизации региональных и федеральных налоговых мер поддержки и для предоставления дополнительных преференций бизнесу.
В частности, проект предусматривает расширение списка пострадавших отраслей экономики, которые смогут применить пониженную ставку налога по упрощенной системе налогообложения, а также составление аналогичного списка для производственной и научно-исследовательской сфер. Предполагается отмена авансовых платежей для пострадавших предприятий за все отчетные периоды 2020 года по налогу на имущество организаций, земельному налогу, а также по транспортному налогу.
В результате ожидаемый объем выпадающих доходов бюджета от поступлений от УСН в текущем году может составить порядка 2,4 млрд рублей, из них 1,8 млрд рублей — по авансовым платежам. Корабельников также заявил, что разработан механизм, с помощью которого бизнес сможет выбрать, какие льготы для него более выгодны — региональные или те, которые вводятся федеральными постановлениями.
Напомним, эти меры перечислены во втором пакете помощи бизнесу, который ранее одобрил губернатор. Падение налоговых доходов от него — как и дополнительные расходы — заложено в проект корректировки бюджета 2020 года и в губернаторской поправке к нему. Ряд налоговых и арендных льгот были введены в рамках первого пакета в апреле.