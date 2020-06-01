Ветер последнего весеннего дня сломал в Петербурге семь деревьев. Людям и машинам повезло

Порывистый ветер повалил семь деревьев в Петербурге. Потери из-за погоды в минувшее воскресенье подсчитали в комитете по благоустройству утром 1 июня.



Работникам садово-парковых хозяйств придётся убирать не выдержавшие стволы в Выборгском, Красногвардейском, Пушкинском, Красносельском и Колпинском районах. В Курортном районе от ветра до 16 м/с пострадали сразу два дерева. Они упали на дорожки, тротуары и не задели машины и пешеходов.



О непогоде в последний день весны петербуржцев предупреждало МЧС. Понедельник в городе также ожидается довольно прохладным, воздух прогреется максимум до 15 градусов. При этом уже на неделе начнёт понемногу теплеть.

