Быть хулиганом — тоже искусство. «Упсала-Цирк» и художники запустили благотворительный аукцион
«Упсала-Цирк», единственный в мире цирк хулиганов, объединился с художниками Петербурга и Москвы и запустил благотворительный аукцион, который стартовал 1 июня — в Международный день защиты детей. Вырученные средства будут направлены на развитие социальных проектов цирка.
В течение недели каждый художник, присоединившийся к акции, выложит на своей странице в социальных сетях по одной работе. Торги по каждой работе будут проводиться в течение дня.
«Идея акции витала в воздухе, ведь у художников и цирковых хулиганов так много общего — внутренняя свобода, желание ломать общественные рамки, не бояться быть другими. Мы рады, что представители искусства готовы поддерживать социальные проекты, и благодарны всем, кто примет участие в аукционе», — рассказали в «Упсала-Цирке».
К акции уже присоединились Андрей Люблинский, Катя Красная, Даниил Вяткин, Кирилл Лебедев (Кто) и Евгений Гранильщиков.
Первой, кто поддержал аукцион, стала актриса Ирина Старшенбаум. Она выложила в своем Instagram картину, написанную во время карантина.
По всем вопросам участия в аукционе обращаться к куратору Кате Шумиловой: тел. +7–911–8271682, почта partner@upsalacircus.ru.
«Упсала-Цирк» существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. В нём занимаются дети и подростки из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. Среди проектов — «Цирк для хулиганов», творческий центр «Пакитан» для детей с синдромом Дауна, «Школа цирковой педагогики», «Цирк за забором» для подростков, совершивших правонарушения, фестиваль нового цирка и стрит-арта «Балансировка» и другие.