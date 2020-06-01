Быть хулиганом — тоже искусство. «Упсала-Цирк» и художники запустили благотворительный аукцион

«Упсала-Цирк», единственный в мире цирк хулиганов, объединился с художниками Петербурга и Москвы и запустил благотворительный аукцион, который стартовал 1 июня — в Международный день защиты детей. Вырученные средства будут направлены на развитие социальных проектов цирка.



В течение недели каждый художник, присоединившийся к акции, выложит на своей странице в социальных сетях по одной работе. Торги по каждой работе будут проводиться в течение дня.



«Идея акции витала в воздухе, ведь у художников и цирковых хулиганов так много общего — внутренняя свобода, желание ломать общественные рамки, не бояться быть другими. Мы рады, что представители искусства готовы поддерживать социальные проекты, и благодарны всем, кто примет участие в аукционе», — рассказали в «Упсала-Цирке».

