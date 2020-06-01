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01.06.2020 14:19
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Папа римский назначил нового нунция в России

Папа римский Франциск 1 июня назначил новым апостольским нунцием (послом Ватикана) в России титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло.

Д'Аниелло родился 5 января 1955 года в итальянском городе Аверса. В 23 года он был рукоположен в священники. После получения степени доктора канонического права в 1983 году начал дипломатическую службу в Ватикане. До сих пор д'Аниелло представлял Святой престол в Бразилии (с 2012 года). До этого ватиканский дипломат служил в Демократической Республике Конго (2001–2010), а затем был апостольским нунцием в Камбодже и Таиланде и апостольским делегатом в Лаосе и Мьянме (2010–2012).

Прежний нунций архиепископ Челестино Мильоре в январе 2020 года был переведен во Францию.

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Комментарии (2)

Tattiana
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