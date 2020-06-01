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01.06.2020 14:01
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Новый клуб через три дня разорвал контракты с экс-игроками питерского СКА

Хоккейный клуб «Амур» разорвал контракты с экс-игроками питерского СКА Ильей Каблуковым и Максимом Карповым через три дня после их перехода, об этом 1 июня сообщает КХЛ.

через три дня

При этом в тот день из «Амура» ушел еще один экс-игрок СКА, подписавший 16 мая контракт с хабаровским клубом Сергей Плотников.

Причины разрыва контрактов не указаны.

Каблуков — воспитанник московского ЦСКА, помимо СКА он выступал за «Торпедо», «Спартак» и «Атлант». В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом 2018 года.

Карпов — воспитанник челябинского хоккея, выступал за местные «Мечел» и «Трактор», с которым стал серебряным призером чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013, московское «Динамо», с которым выиграл Кубок Континента (сезон 2013/2014) и СКА.

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