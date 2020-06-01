Новый клуб через три дня разорвал контракты с экс-игроками питерского СКА

Хоккейный клуб «Амур» разорвал контракты с экс-игроками питерского СКА Ильей Каблуковым и Максимом Карповым через три дня после их перехода , об этом 1 июня сообщает КХЛ.

через три дня

При этом в тот день из «Амура» ушел еще один экс-игрок СКА, подписавший 16 мая контракт с хабаровским клубом Сергей Плотников.



Причины разрыва контрактов не указаны.

Каблуков — воспитанник московского ЦСКА, помимо СКА он выступал за «Торпедо», «Спартак» и «Атлант». В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом 2018 года.

