Новый клуб через три дня разорвал контракты с экс-игроками питерского СКА
Хоккейный клуб «Амур» разорвал контракты с экс-игроками питерского СКА Ильей Каблуковым и Максимом Карповым через три дня после их перехода, об этом 1 июня сообщает КХЛ.
При этом в тот день из «Амура» ушел еще один экс-игрок СКА, подписавший 16 мая контракт с хабаровским клубом Сергей Плотников.
Причины разрыва контрактов не указаны.
Каблуков — воспитанник московского ЦСКА, помимо СКА он выступал за «Торпедо», «Спартак» и «Атлант». В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом 2018 года.
Карпов — воспитанник челябинского хоккея, выступал за местные «Мечел» и «Трактор», с которым стал серебряным призером чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013, московское «Динамо», с которым выиграл Кубок Континента (сезон 2013/2014) и СКА.