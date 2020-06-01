Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 8:50 на пересечении Приморского шоссе и улицы Мосина, по предварительной информации, 42-летний водитель Nissan X-Trail, совершая левый поворот, не пропустил встречный мотоцикл Yamaha. Этот момент зафиксировала видеокамера, запись публикует «Дорожный инспектор». https://vk.com/wall-167992610_84199 Видно, что автомобилист дал по тормозам, увидев едущий на скорости мотоцикл, но это не помогло: ездок зацепил «нос» машины и полетел.

Пятидесятилетний мужчина на мотоцикле пострадал в ДТП в Сестрорецке утром 1 июня.

Такой сценарий — один из самых типичных для ДТП с мотоциклами. 6 мая на Московском проспекте, 190, «Дэу Нексия» не пропустила попутную «Хонду», мужчина скончался. 7 мая в Сланцах снова «Нексия» при повороте налево встретила «Хонду», и снова погибший. 9 мая на Пролетарской «Тойота» при левом повороте не предоставила преимущество мотоциклисту, у него тяжёлые травмы.

24 мая на проспекте Науки водитель «Шевроле Круз», поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом «Хонда» (на записи момента ДТП видно, что мотоцикл на скорости ехал прямо). 28-летний водитель мотоцикла и его 31-летняя пассажирка получили тяжёлые травмы. 27 мая на Комендантском проспекте Volkswagen Polo разворачивался, ехавший прямо мотоциклист в больнице.