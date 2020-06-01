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01.06.2020 13:45
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Типичное мото-ДТП на видео: машина хочет повернуть, мотоциклист летит прямо и попадает в больницу

Пятидесятилетний мужчина на мотоцикле пострадал в ДТП в Сестрорецке утром 1 июня.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 8:50 на пересечении Приморского шоссе и улицы Мосина, по предварительной информации, 42-летний водитель Nissan X-Trail, совершая левый поворот, не пропустил встречный мотоцикл Yamaha. Этот момент зафиксировала видеокамера, запись публикует «Дорожный инспектор». https://vk.com/wall-167992610_84199 Видно, что автомобилист дал по тормозам, увидев едущий на скорости мотоцикл, но это не помогло: ездок зацепил «нос» машины и полетел.

Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Такой сценарий — один из самых типичных для ДТП с мотоциклами. 6 мая на Московском проспекте, 190, «Дэу Нексия» не пропустила попутную «Хонду», мужчина скончался. 7 мая в Сланцах снова «Нексия» при повороте налево встретила «Хонду», и снова погибший. 9 мая на Пролетарской «Тойота» при левом повороте не предоставила преимущество мотоциклисту, у него тяжёлые травмы.

24 мая на проспекте Науки водитель «Шевроле Круз», поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом «Хонда» (на записи момента ДТП видно, что мотоцикл на скорости ехал прямо). 28-летний водитель мотоцикла и его 31-летняя пассажирка получили тяжёлые травмы. 27 мая на Комендантском проспекте Volkswagen Polo разворачивался, ехавший прямо мотоциклист в больнице.

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Комментарии (19)

Igorius
Присоединяюсь: сам тоже один раз чуть не "встретился" с таким летуном при повороте налево. Поворачивал на узкую боковую улицу в разрыв разделительного забора. Встречная дорога пустая. Начинаю движение, вижу - несется такой вот космонавт по левому краю левого ряда, вдоль самого разделительного забора. В таком варианте мне мотоцикл было не видно, пока я не высунулся чуть ли не всей машиной на перекресток. Успел остановиться, а летун смог меня объехать. Но впечатления так себе.
Rufus
Тут на видео не видно, а вот я однажды стал свидетелем похожей истории. Тогда мотоциклист летел в среднем ряду, перед ним ехал внедорожник и водителю, совершавшему левый поворот, его было просто не видно. Точно так же как на видео - стал совершать поворот (легко успевал перед внедорожником), но мотобратан резко перестроился в правый ряд и на скорости километров 150, не меньше, влупился четко в середину борта авто. На месте, естественно... У водителя поворачивающей машины вообще ни единого шанса не было что-то сделать из-за скорости байкера и внезапности его появления.
261782191
Давно пора понять, что мотоцикл - малозаметное ТС. И относительно безопасно на нем можно ездить только при скорости существенно меньшей, чем у автомобилей.
В идеале, конечно, полный запрет на двухколесные средства передвижения, как не безопасные для пользователя и провоцирующие на борзую езду.
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