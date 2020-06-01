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01.06.2020 12:58
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«Мы никогда не вмешивались в американские дела». В Кремле опровергли причастность к беспорядкам в США

Пресс-секретарь российского президента назвал «внутренним делом этой страны» манифестации в Америке, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

«Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — цитирует 1 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что предположение бывшего советника американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс о якобы имевшей место причастности РФ к беспорядкам в Америке не отражает позицию администрации Дональда Трампа.

По его словам, манифестации, которые проходят в США, являются «внутренним делом этой страны». При этом Песков добавил, что в России «внимательно» наблюдают за происходящим в США.

Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.

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Комментарии (7)

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