«Мы никогда не вмешивались в американские дела». В Кремле опровергли причастность к беспорядкам в США
Пресс-секретарь российского президента назвал «внутренним делом этой страны» манифестации в Америке, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
«Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — цитирует 1 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что предположение бывшего советника американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс о якобы имевшей место причастности РФ к беспорядкам в Америке не отражает позицию администрации Дональда Трампа.
По его словам, манифестации, которые проходят в США, являются «внутренним делом этой страны». При этом Песков добавил, что в России «внимательно» наблюдают за происходящим в США.
Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.