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01.06.2020 13:04
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Собака на Псковской таможне уберегла петербуржцев от 600 кг нелегальных колбас

Больше 600 килограммов колбасы, сарделек и сосисок пытались тайно провезти в грузовике под видом пластика в Россию с территории Белоруссии. Продукты учуяла служебная собака. Все мясные изделия оказались без документов о качестве.

Фото: Пресс-служба Псковской таможни
Фото: Пресс-служба Псковской таможни
Фото: Пресс-служба Псковской таможни
Фото: Пресс-служба Псковской таможни

Как 1 июня сообщили специалисты Псковской таможни, отсутствие бумаг — признак того, что колбасы, вероятно, опасны. Груз, расфасованный по 74 коробкам, остановили на пропускном пункте «Долосцы». Чтобы их найти, служащим сначала пришлось разобрать 20 тонн полиэтилена в кузове машины.

Копчёности ехали в Петербург. После проверки все колбасы отправили обратно в Белоруссию. В отношении перевозчика возбуждено административное дело.

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Комментарии (14)

Niko54321
Автор осел! уберегла от чего? От нормальной колбасы! Ешьте на здоровье папа может!
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Значит точно из мяса были сделаны колбаса с сосисками.., а россиянам это категорически противопоказанно, а то не дай Бог шальные мысли в голову полезут. Пусть жрут из туалетной бумаги с пальмовым маслом !!!
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