Собака на Псковской таможне уберегла петербуржцев от 600 кг нелегальных колбас
Больше 600 килограммов колбасы, сарделек и сосисок пытались тайно провезти в грузовике под видом пластика в Россию с территории Белоруссии. Продукты учуяла служебная собака. Все мясные изделия оказались без документов о качестве.
Как 1 июня сообщили специалисты Псковской таможни, отсутствие бумаг — признак того, что колбасы, вероятно, опасны. Груз, расфасованный по 74 коробкам, остановили на пропускном пункте «Долосцы». Чтобы их найти, служащим сначала пришлось разобрать 20 тонн полиэтилена в кузове машины.
Копчёности ехали в Петербург. После проверки все колбасы отправили обратно в Белоруссию. В отношении перевозчика возбуждено административное дело.