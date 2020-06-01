За минувшие три дня, с 29 по 31 мая, в Санкт-Петербурге в результате ДТП погибли три человека, в Ленинградской области один. Такого не было с начала мая. В два предыдущих уик-энда, включая пятницу, (с 22-го по 24-е и с 15-го по 17-е) смертельных аварий не случилось вообще. А вот с 8 по 11 мая их оказалось даже больше, чем в эти выходные: три в городе и пять в области.

Аварий за три дня зафиксировано 638 в городе и 243 в области. Это ненамного больше, чем за период с 22 по 24 мая. Пострадавших тоже больше: 34 в городе (четверо — дети) и 26 в области (семеро детей). Об этом УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает 1 июня в своём паблике «ВКонтакте».