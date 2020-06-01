За уик-энд в ДТП пострадали 11 детей. Юный мотоциклист сбил маленького велосипедиста, оба в больнице
За минувшие три дня, с 29 по 31 мая, в Санкт-Петербурге в результате ДТП погибли три человека, в Ленинградской области один. Такого не было с начала мая. В два предыдущих уик-энда, включая пятницу, (с 22-го по 24-е и с 15-го по 17-е) смертельных аварий не случилось вообще. А вот с 8 по 11 мая их оказалось даже больше, чем в эти выходные: три в городе и пять в области.
Аварий за три дня зафиксировано 638 в городе и 243 в области. Это ненамного больше, чем за период с 22 по 24 мая. Пострадавших тоже больше: 34 в городе (четверо — дети) и 26 в области (семеро детей). Об этом УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает 1 июня в своём паблике «ВКонтакте».
Одно из самых «детских» ДТП случилось 31 мая около 13 часов в садоводстве «Рассвет» в Киришском районе области. По предварительным данным ОГИБДД по Киришскому району, у дома 39 по Цветочной улице 15-летний парень на мотоцикле Wels совершил столкновение с 13-летним на велосипеде. Госпитализированы оба: мотоциклист в удовлетворительном состоянии, велосипедист в состоянии средней степени тяжести. На кадрах «Дорожного инспектора» видно два шлема, значит, по крайней мере мотоциклист был частично экипирован, а может быть, и оба.
Двое детей пострадали в результате впечатляющего массового ДТП на трассе Санкт-Петербург — Псков, где лесовоз вынесло на встречку. Травмы получили полуторагодовалая девочка, девушка 17 лет и 33-летняя женщина из «Митсубиши Паджеро», а также 40-летний водитель «Вольво». Вот что стало с его машиной.
Двое несовершеннолетних пассажиров (10 и 16 лет, лёгкие травмы), а также взрослая пассажирка (травмы средней степени тяжести) пострадали в ДТП 31 мая около 19:45 на 7-м километре дороги Петергоф — Кейкино в Ломоносовском районе. Там столкнулись Lada Vesta и Honda Civic, сообщает «Дорожный инспектор».
Одно из самых страшных ДТП с детьми было на Васильевском острове, у здания биржи: 4-летнюю девочку сбили два автомобиля один за другим. «Фонтанка» писала, что девочка выбралась из машины, где осталась без взрослых. По предварительным данным «Дорожного инспектора», девочка с братиком (они двойняшки) сидели в запертой машине, пока родители пошли на стрелку. Но она смогла открыть дверь и вышла на дорогу. На записи видно, что машины двигались на небольшой скорости. Это спасло жизнь девочке, но ей предстоит восстановиться после тяжёлой травмы.
Похожее ДТП было в Металлострое. 30 мая около 13:15 на Петрозаводском шоссе 30-летняя женщина на ВАЗ-2114 сбила 12-летнего мальчика. По данным ОГИБДД по Колпинскому района, ребёнок вышел из припаркованной на обочине машины и хотел пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. В состоянии лёгкой степени тяжести он был доставлен в больницу, пишет «Дорожный инспектор».
ДТП с пешеходами за эти три дня было много. Молодые мужчины пострадали на Малоохтинском проспекте, на Гостилицком шоссе. Пожилая женщина не смогла перейти 1-ю Красноармейскую. Под Петергофом под колёса попали двое, один погиб.
О смертельных авариях «Фонтанка» писала. 29 мая мужчина скончался на Парнасе (возможно, из-за сердца), его «Пассат» врезался в столб. 31 мая водитель другого «Пассата» пропустил съезд на КАД и хотел съехать задним ходом, когда его впечатал мусоровоз.