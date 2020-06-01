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01.06.2020 12:47
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Электричка сбила немолодого иностранца в Невском районе

Прямо перед проезжающей электричкой пытался перейти железнодорожные пути 57-летний житель ближнего зарубежья. Теперь его спасают врачи.

Об инциденте, который произошел 31 мая в 20:20 вблизи железнодорожной платформы Сортировочная Невского района, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Мужчина, по предварительной информации, будучи навеселе, решил перейти через пути. В этот момент мимо станции следовал электропоезд Металлострой — Санкт-Петербург-Балтийский.

«На сигнал повышенной громкости, поданный машинистом, мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось», — сообщает ведомство.

Пострадавший с травмами головы и переломами ноги и руки госпитализирован. Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (2)

f0ntan
Из Депо Металлостроя на Балтийский вокзал мимо станции Сортировочная, не останавливаясь на ней, следовала электричка без пассажиров. Далее перед пл. 5 км она развернется на Волковскую, проедет Волковскую, Цветочную, Корпусный Пост и выйдет на Балтийскую дистанцию.
261254291
"следовал электропоезд Металлострой — Санкт-Петербург-Балтийский."
Такого маршрута (с пассажирами) нет.
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