Электричка сбила немолодого иностранца в Невском районе
Прямо перед проезжающей электричкой пытался перейти железнодорожные пути 57-летний житель ближнего зарубежья. Теперь его спасают врачи.
Об инциденте, который произошел 31 мая в 20:20 вблизи железнодорожной платформы Сортировочная Невского района, сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Мужчина, по предварительной информации, будучи навеселе, решил перейти через пути. В этот момент мимо станции следовал электропоезд Металлострой — Санкт-Петербург-Балтийский.
«На сигнал повышенной громкости, поданный машинистом, мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось», — сообщает ведомство.
Пострадавший с травмами головы и переломами ноги и руки госпитализирован. Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.