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01.06.2020 12:37
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Временный глава Коми готов отменить первый этап карантинных послаблений в регионе. Заболеваемость COVID-19 пошла вверх

Врио главы республики Коми Владимир Уйба предупредил жителей региона о том, что готов отказаться от первого этапа смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии, который стартовал 29 мая. Ему не понравились пренебрежительное отношение жителей к санитарным нормам и вернувшийся рост заболеваемости COVID-19 в регионе.

«Последние несколько дней наблюдается рост показателей заболеваемости. Количество занятых коек в специализированных больницах превысило 50%. Одновременно с этим я вижу, как люди относятся к мерам предосторожности. На улице лишь немногие носят маски. Уверен, что и в магазинах ситуация не лучше. Видимо, появилась убежденность, что опасность миновала. На самом деле это не так», — написал Уйба.

«Нарастает количество госпитализированных, а с учетом длительности пребывания в больнице и меньшего количества выздоровевших мы уже сегодня имеем основания к отмене первого этапа. Так как показатель заполняемости коек уже выходит за рамки», — добавил он.

Уйба призвал жителей республики соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить новых вспышек COVID-19.

По данным на 1 июня в Коми подтверждено 1352 случая коронавируса (+30 за сутки).

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