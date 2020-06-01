Автомобиль, на котором передвигались фигуранты уголовного дела о массовых кражах топлива с заправок Петербурга, попал на видео. Ролик распространило ГУ МВД по городу и Ленобласти первого июня.



На кадрах запечатлены белая «Газель» с тёмным тентом и мужчина в капюшоне. 40-летнего петербуржца и 31-летнего жителя области по подозрению в масштабной серии хищений топлива задержали 8 мая. В течение двух месяцев автомобиль с баком на тысячу литров бесплатно заправили 417 раз на 15 станциях структур «Газпрома». Ущерб составил 2,1 млн рублей.

