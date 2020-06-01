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01.06.2020 12:29
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Полиция Петербурга показала неприметную «Газель» с хакерами. Автомобиль заправили бесплатно 417 раз

Автомобиль, на котором передвигались фигуранты уголовного дела о массовых кражах топлива с заправок Петербурга, попал на видео. Ролик распространило ГУ МВД по городу и Ленобласти первого июня.

На кадрах запечатлены белая «Газель» с тёмным тентом и мужчина в капюшоне. 40-летнего петербуржца и 31-летнего жителя области по подозрению в масштабной серии хищений топлива задержали 8 мая. В течение двух месяцев автомобиль с баком на тысячу литров бесплатно заправили 417 раз на 15 станциях структур «Газпрома». Ущерб составил 2,1 млн рублей.

ГУ МВД по СПб и ЛО

С ноутбука старшего из задержанных осуществлялись DDoS-атаки на серверы программного обеспечения АЗС.GO. Это позволяло возвращать на карту всё, что было потрачено на бензин.

«В связи с деятельным раскаянием в отношении подозреваемых избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности злоумышленников», — добавили в полиции.

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Комментарии (10)

WuhanRockCafe
Хм, 417 раз по 1000 литров, а убыток всего 2.1 млн ?
Мужской Взгляд
Отправить граждан в колонию лет на 10, пусть отрабатывают.
Роман Романович
Автомобиль, с баком на тысячу литров???
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