Полиция Петербурга показала неприметную «Газель» с хакерами. Автомобиль заправили бесплатно 417 раз
Автомобиль, на котором передвигались фигуранты уголовного дела о массовых кражах топлива с заправок Петербурга, попал на видео. Ролик распространило ГУ МВД по городу и Ленобласти первого июня.
На кадрах запечатлены белая «Газель» с тёмным тентом и мужчина в капюшоне. 40-летнего петербуржца и 31-летнего жителя области по подозрению в масштабной серии хищений топлива задержали 8 мая. В течение двух месяцев автомобиль с баком на тысячу литров бесплатно заправили 417 раз на 15 станциях структур «Газпрома». Ущерб составил 2,1 млн рублей.
ГУ МВД по СПб и ЛО
С ноутбука старшего из задержанных осуществлялись DDoS-атаки на серверы программного обеспечения АЗС.GO. Это позволяло возвращать на карту всё, что было потрачено на бензин.
«В связи с деятельным раскаянием в отношении подозреваемых избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности злоумышленников», — добавили в полиции.