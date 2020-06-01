Воскресный индекс самоизоляции в Петербурге не потерял позиций, но теперь катится под гору
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге утром 1 июня ожидаемо снижается быстрее, чем в предыдущий рабочий день, 29 мая. Разница сейчас составляет 0,2 балла. Сравним показатели:
- сегодня на 7:00 - 4,2 балла (в пятницу столько же);
- на 9:40 - 1,9 балла (2,1 балла);
- на 9:50 - 1,8 балла (2 балла);
- на 10:10 - 1,7 балла (1,9 балла).
По данным на 10:20, Петербург занимает второе место среди городов-миллионников.
Любопытно, что вчера суточный индекс самоизоляции в Петербург составил 2,9 балла – столько же, сколько было в прошлое воскресенье, 24 мая (это на 0,3 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса). При этом на прошлой неделе суточный индекс окончательно опустился ниже «двойки», что не удивительно. До мартовского уровня, впрочем, пока далеко.
И в Москве, и в целом в России воскресный индекс был такой же, как 24 мая, хотя в субботу – на 0,3 меньше, чем в предыдущую субботу, 23 мая (в Петербурге – на 0,2 ниже). Вчера Петербург занял треть место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов-миллионников. Возглавили рейтинг Москва и Нижний Новгород с 3,3 балла, на последнем месте Челябинске — 2,4 балла.