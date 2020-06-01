Украинцам пообещали полеты в Турцию и Грузию с 15 июня

Украинский министр инфраструктуры анонсировал возобновление международного авиасообщения, прерванного из-за пандемии COVID-19.
«С 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение. <...> Возможно, внутреннее немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем», — цитирует 1 июня заявление Владислава Криклия УНИАН.
По его словам, среди доступных направлений с середины июня будут Турция, Грузия, Греция и Кипр. Министр подчеркнул, что авиасообщение будет восстанавливаться с теми странами, которые пошли на аналогичные шаги в отношении Украины, а также при благоприятной ситуации с COVID-19. Криклий даже допустил полеты в Испанию и Италию.
Также украинские власти начали прорабатывать систему тестирования на коронавирус в аэропортах.
Украина закрыла авиасообщение в середине марта. С 1 июня в стране продолжается снятие карантина. Всего в республике 24 012 случаев коронавируса.