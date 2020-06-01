Северо-Западная таможня нашла канал поставки антиквариата из Евросоюза в Петербург
Антикварные вещицы, которые незаконно ввозили из Евросоюза в Россию, обнаружили сотрудники Северо-Западной оперативной таможни и возбудили уголовное дело о контрабанде.
Как сообщили в пресс-службе ведомства 1 июня, через границу переместили более 300 предметов на сумму свыше ста тысяч рублей, которые декларировали на номинального владельца, а после продавали в антикварных магазинах Петербурга или напрямую коллекционерам.
По оценкам экспертов, данные предметы относятся к категории культурных ценностей. Среди них: ваза скульптора Ernst Wahliss, место и время создания — Западная Европа, Австрия, 1910 год; часы каретные Vincent et Cie, место и время создания — Западная Европа, Франция, 3-я четверть ХХ века; скульптурная композиция «Санная тройка с двумя седоками», скульптор
Большую часть предметов изъяли сотрудники таможни.