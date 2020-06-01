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01.06.2020 09:49
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Северо-Западная таможня нашла канал поставки антиквариата из Евросоюза в Петербург

Антикварные вещицы, которые незаконно ввозили из Евросоюза в Россию, обнаружили сотрудники Северо-Западной оперативной таможни и возбудили уголовное дело о контрабанде.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 1 июня, через границу переместили более 300 предметов на сумму свыше ста тысяч рублей, которые декларировали на номинального владельца, а после продавали в антикварных магазинах Петербурга или напрямую коллекционерам.

Фото: Северо-Западная оперативная таможня

По оценкам экспертов, данные предметы относятся к категории культурных ценностей. Среди них: ваза скульптора Ernst Wahliss, место и время создания — Западная Европа, Австрия, 1910 год; часы каретные Vincent et Cie, место и время создания — Западная Европа, Франция, 3-я четверть ХХ века; скульптурная композиция «Санная тройка с двумя седоками», скульптор Е. Напс, место и время создания — Россия, XIX век.

Большую часть предметов изъяли сотрудники таможни.

Фото: Северо-Западная оперативная таможня

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Комментарии (4)

муматор
часы каретные - 3-я четверть ХХ века. Антиквариат такой антиквариат.
kоt-obormot
Сейчас весь "антиквариат" делают в Китае. СЗОТ - как обычно. Своих крышует, а для палок на всякую фигню дела возбуждает. Особенно забавно как они во дворах прилегающих к Савушкина свои Ренджроверы, и Мерседесы прячут. Вот где коррупция и контрабанда в одном флаконе.
zlopopik
дешевая сувенирка.))) 300 предметов на сумму больше 100 000 рублей. Это получается 333 руб/ шт.
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