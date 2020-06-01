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01.06.2020 09:42
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Житель общежития просит найти похитителя бумажника с долларами. Валюту он забыл в продуктовом

Исчезновение кошелька с долларами 19-летнего жителя общежития ИТМО стало делом петербургской полиции.

19-летний молодой человек, проживающий в общежитии на Вяземском, 5/7, обратился в дежурную часть, когда осознал, что 31 мая лишился бумажника, где якобы было 3 тысячи долларов, в продуктовом магазине на Каменноостровском, 64.

Как стало известно «Фонтанке», кошелёк с валютой в магазине он забыл около 11 утра, а когда спохватился, вещей не оказалось ни на кассе, ни в торговом зале. Кто-то забрал деньги из супермаркета через полчаса после ухода забывчивого студента.

Тот просит привлечь похитителя к ответственности и вернуть деньги и кошелёк. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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