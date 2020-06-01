На КАД умер человек: предположительно, ему стало плохо за рулём
Движение транспорта на одном из съездов на юге КАД утром 1 июня затруднил несчастный случай.
«На съезде с КАД на Таллинское шоссе (внутреннее кольцо) обнаружено тело мужчины. Голова накрыта тканью, — рассказывал читатель «Фонтанки». — Рядом припаркованный на «аварийке» автомобиль. На месте дежурит наряд ППС, ожидает приезда следственной группы».
По данным «Фонтанки», мужчине, охраннику по профессии, управлявшему «Хондой Аккорд», стало плохо за рулём. Скорая реанимировать его не смогла, и он скончался. Полиция внешних признаков насильственной смерти не нашла, представитель Следственного комитета также ничего криминального не усмотрел. Сейчас на месте ждут спецтранспорт.