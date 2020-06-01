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01.06.2020 09:24
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На КАД умер человек: предположительно, ему стало плохо за рулём

Движение транспорта на одном из съездов на юге КАД утром 1 июня затруднил несчастный случай.

«На съезде с КАД на Таллинское шоссе (внутреннее кольцо) обнаружено тело мужчины. Голова накрыта тканью, — рассказывал читатель «Фонтанки». — Рядом припаркованный на «аварийке» автомобиль. На месте дежурит наряд ППС, ожидает приезда следственной группы».

По данным «Фонтанки», мужчине, охраннику по профессии, управлявшему «Хондой Аккорд», стало плохо за рулём. Скорая реанимировать его не смогла, и он скончался. Полиция внешних признаков насильственной смерти не нашла, представитель Следственного комитета также ничего криминального не усмотрел. Сейчас на месте ждут спецтранспорт.

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Комментарии (6)

260569221
Кто справку выдавал??? Посадить на кол
vic_5e4cd1938d1a8
Зато модератор убирает комментарии по существу заметки (не этой), которые абсолютно точно ничего не нарушают, ни кого не оскорбляют, а видимо, просто, не нравятся.
Magdalina
На самом деле . Фонтаночка - любимая , почему Вы бездействуете или вам данный " товарищ " с девушками легкого поведения - друзья !!??
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