Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Тесты также оказались положительными у членов его семьи. Об этом политик заявил в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook 1 июня.



«Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, <...> у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция», — рассказал Пашинян.



Он добавил, что у него нет симптомов, температура нормальная. Он находится на самоизоляции и будет работать из дома.

