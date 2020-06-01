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01.06.2020 09:16
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Тесты также оказались положительными у членов его семьи. Об этом политик заявил в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook 1 июня.

«Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, <...> у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция», — рассказал Пашинян.

Он добавил, что у него нет симптомов, температура нормальная. Он находится на самоизоляции и будет работать из дома.

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Комментарии (1)

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