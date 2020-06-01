Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 6 миллионов человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,16 миллиона человек к утру 1 июня. Пандемия охватила 188 стран, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

В настоящий момент в мире заражены 6 166 978 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 106,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 372 037 пациентов, 2,64 миллиона человек выздоровели.

Наибольшее количество заболевших в США (1,79 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (514,8 тысячи человек), Россия (405,8 тысячи) идет на третьем месте рейтинга.

