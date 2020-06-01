«Прощай, моя машина»: петербуржец рассказал, как на Передовиков сгорел его «Рено»
Автомобильный пожар тушили два расчёта МЧС минувшей ночью в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 1 июня в 0:30 поступил вызов на улицу Передовиков, 13, у пересечения с проспектом Косыгина, где загорелся «Рено». В 0:41 пожар был ликвидирован.
Владелец автомобиля рассказал о пожаре в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Прощай, моя машина», - пишет Гасан. Возможно, причиной стало замыкание проводки, на датчиках всё было нормально, из салона все успели выйти. «Нас было четверо, но потушить не получилось, – сожалеет Гасан. – Всем, кто помогал, спасибо огромное, не успел их отблагодарить, берегите себя».
«Рено Меган» выгорел полностью, никто не пострадал.