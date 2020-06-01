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01.06.2020 08:27
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«Прощай, моя машина»: петербуржец рассказал, как на Передовиков сгорел его «Рено»

Автомобильный пожар тушили два расчёта МЧС минувшей ночью в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 1 июня в 0:30 поступил вызов на улицу Передовиков, 13, у пересечения с проспектом Косыгина, где загорелся «Рено». В 0:41 пожар был ликвидирован.

Владелец автомобиля рассказал о пожаре в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Прощай, моя машина», - пишет Гасан. Возможно, причиной стало замыкание проводки, на датчиках всё было нормально, из салона все успели выйти. «Нас было четверо, но потушить не получилось, – сожалеет Гасан. – Всем, кто помогал, спасибо огромное, не успел их отблагодарить, берегите себя».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Рено Меган» выгорел полностью, никто не пострадал.

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Комментарии (2)

aaignat
Такой меган- довольно надёжная машина. Но, смотря на имя хозяина, сгорел и пусть
WuhanRockCafe
"Близ города, среди белого дня, лучшего друга, Тамерлана, волки съели!"
(с) Волки и овцы
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