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01.06.2020 07:45
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На Металлистов «Поло» врезался в поребрик и припаркованные машины. Один пассажир погиб, другой сбежал

Смертельное ДТП случилось ночью в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 1 июня около 4 часов на проспекте Металлистов, 76, по предварительной версии, 37-летний мужчина на «Фольксвагене Поло», двигаясь от шоссе Революции в сторону Апрельской улицы, не справился с управлением. Сначала он врезался с бордюрный камень, затем выехал на встречную полосу и там ударил три припаркованных автомобиля: «Ауди Q7», «Фольксваген Поло» и «Субару».

Стаж вождения у автомобилиста – 4 года. Он, по предварительным данным ГИБДД, был пьян. В результате аварии он получил травмы средней степени тяжести. А вот его 34-летний пассажир скончался. Ещё один пассажир скрылся с места ДТП, его личность устанавливается.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«По факту ДТП проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», - отмечается в сообщении отдела пропаганды.

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Комментарии (4)

sektor7
Поло,солярис,рио. Братья
Уже про ВАЗ не слышно.
В статье написана неправда по поводу водителя и пассажира. Я из окна лично видела, как водитель вышел из водительского места и просто ушел!!!! На заднем сидении сидело два пассажира. Один живой, увезли на скорой, а второй скончался.
prosto_5e4ce2877d5fb
"Сначала он врезался с бордюрный камень". Потом он врезался у бордюрный камень, затем врезался об бордюрный камень и, наконец - на бордюрный камень.
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