На Металлистов «Поло» врезался в поребрик и припаркованные машины. Один пассажир погиб, другой сбежал
Смертельное ДТП случилось ночью в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 1 июня около 4 часов на проспекте Металлистов, 76, по предварительной версии, 37-летний мужчина на «Фольксвагене Поло», двигаясь от шоссе Революции в сторону Апрельской улицы, не справился с управлением. Сначала он врезался с бордюрный камень, затем выехал на встречную полосу и там ударил три припаркованных автомобиля: «Ауди Q7», «Фольксваген Поло» и «Субару».
Стаж вождения у автомобилиста – 4 года. Он, по предварительным данным ГИБДД, был пьян. В результате аварии он получил травмы средней степени тяжести. А вот его 34-летний пассажир скончался. Ещё один пассажир скрылся с места ДТП, его личность устанавливается.
«По факту ДТП проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», - отмечается в сообщении отдела пропаганды.