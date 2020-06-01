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01.06.2020 07:40
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Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний антивирусную рассадку пассажиров в самолётах

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом 1 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация. В них нет требований по заполнению салонов только наполовину.

В апреле Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для авиакомпаний, в соответствии с которыми те при продаже билетов на самолеты должны помнить о дистанции между пассажирами. Меры при рассадке критиковал Минтранс, опасаясь резкого роста цен на авиабилеты.

Позже Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министерство поднять вопрос об отмене разработанных Роспотребнадзором рекомендаций о рассадке пассажиров, ее поддержал весь транспортный блок.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции новые правила для пассажиров уже установил «Аэрофлот»: на борт пускают только людей без температуры, с масками и в перчатках. Всю верхнюю одежду нужно убирать на полки для ручной клади, трогать её можно только по разрешению бортпроводников.

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
Все эти указания роспотребнадзора, напоминают требования больного из палаты номер 6
Alex000
Серьёзно, а как же злой и страшный ковид, вот это всё?
То есть, когда дело доходит до друзей - всё можно?
Или просто решительно преувеличивали насчёт эпидемии?
Hans-Christian
А маска и перчатки - это разве не верхняя одежда?
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