Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний антивирусную рассадку пассажиров в самолётах

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом 1 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.



В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация. В них нет требований по заполнению салонов только наполовину.



В апреле Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для авиакомпаний, в соответствии с которыми те при продаже билетов на самолеты должны помнить о дистанции между пассажирами. Меры при рассадке критиковал Минтранс, опасаясь резкого роста цен на авиабилеты.

