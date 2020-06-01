Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний антивирусную рассадку пассажиров в самолётах
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом 1 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация. В них нет требований по заполнению салонов только наполовину.
В апреле Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для авиакомпаний, в соответствии с которыми те при продаже билетов на самолеты должны помнить о дистанции между пассажирами. Меры при рассадке критиковал Минтранс, опасаясь резкого роста цен на авиабилеты.
Позже Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министерство поднять вопрос об отмене разработанных Роспотребнадзором рекомендаций о рассадке пассажиров, ее поддержал весь транспортный блок.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции новые правила для пассажиров уже установил «Аэрофлот»: на борт пускают только людей без температуры, с масками и в перчатках. Всю верхнюю одежду нужно убирать на полки для ручной клади, трогать её можно только по разрешению бортпроводников.