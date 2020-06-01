Первый день лета в Петербурге ожидается довольно прохладным, хотя и в рамках нормы, ветреным, зато без дождей. Осадков не должно быть и в ближайшие дни, но самое главное: начнёт понемногу теплеть.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июня будет без дождей, переменная облачность, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до плюс 13-15 градусов.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 1 июня чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 1 июня зафиксировано в 1965 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 2 градуса, а самое тёплое – в 2011 году, плюс 29, напоминает «Яндекс».