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01.06.2020 07:22
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Прохладно встречает лето Петербург, но погода начинает улучшаться

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Первый день лета в Петербурге ожидается довольно прохладным, хотя и в рамках нормы, ветреным, зато без дождей. Осадков не должно быть и в ближайшие дни, но самое главное: начнёт понемногу теплеть.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июня будет без дождей, переменная облачность, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до плюс 13-15 градусов.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 1 июня чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 1 июня зафиксировано в 1965 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 2 градуса, а самое тёплое – в 2011 году, плюс 29, напоминает «Яндекс».

Завтра, обещают синоптики, солнца будет больше, и воздух прогреется до 15-17 градусов. А 3 июня – ясно и до 20 плюс градусов.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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