В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя COVID-19

В ставшем очагом эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 китайском городе Ухань в провинции Хубэй впервые за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

«Тридцать первого мая в Ухане было проведено более 60 тысяч тестов на нуклеиновую кислоту, бессимптомных носителей выявлено не было. Впервые с момента публикации данных о бессимптомных носителях в Ухане за сутки прирост новых случаев бессимптомного прохождения болезни равен нулю», — говорится в сообщении, которое 1 июня приводит РИА Новости.