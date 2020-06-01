В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя COVID-19
В ставшем очагом эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 китайском городе Ухань в провинции Хубэй впервые за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
«Тридцать первого мая в Ухане было проведено более 60 тысяч тестов на нуклеиновую кислоту, бессимптомных носителей выявлено не было. Впервые с момента публикации данных о бессимптомных носителях в Ухане за сутки прирост новых случаев бессимптомного прохождения болезни равен нулю», — говорится в сообщении, которое 1 июня приводит РИА Новости.
Комитет подчеркивает, что это стало значимым результатом массового тестирования городского населения.
Оперативный штаб Уханя по борьбе с коронавирусной инфекцией ранее дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19, после того как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая. За десять дней, с 14 по 23 мая, в городе с населением около 10 миллионов человек провели 6 574 093 теста на COVID-19. За этот период медики выявили 189 бессимптомных носителей вируса.
Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего мира. За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 340 случаев заражения, 3 869 человек скончались.