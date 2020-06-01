Поэтесса Анна Егоян проведёт благотворительные онлайн-чтения в помощь детям-бабочкам

Поэтесса Анна Егоян 1 июня в прямом эфире прочитает стихи собственного сочинения, произведения русских классиков и современных авторов. Чтения пройдут в рамках платформы MediaDonors — сообщества известных людей, которые помогают благотворительности, участвуя в рекламных и творческих проектах.



Прямой эфир приурочен к Международному дню защиты детей, а все вырученные с него средства пойдут в благотворительный фонд «Дети-бабочки», оказывающий помощь больным буллезным эпидермолизом и ихтиозом.



«Просто читать стихи я могу каждый день, но 1 июня мне захотелось сделать что-то большее. Чтобы эта дата в календаре перестала быть формальным праздником, а превратилась в реальную помощь детям, их защиту от несправедливости жизни. У подопечных фонда «Дети-бабочки» очень чувствительная кожа, они острее других ощущают этот мир. Это откликается в моем сердце, поэтому деньги, которые удастся собрать во время прямого эфира, я передам в поддержку фонда», — рассказала Анна Егоян.

