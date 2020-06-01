Поэтесса Анна Егоян проведёт благотворительные онлайн-чтения в помощь детям-бабочкам
Поэтесса Анна Егоян 1 июня в прямом эфире прочитает стихи собственного сочинения, произведения русских классиков и современных авторов. Чтения пройдут в рамках платформы MediaDonors — сообщества известных людей, которые помогают благотворительности, участвуя в рекламных и творческих проектах.
Прямой эфир приурочен к Международному дню защиты детей, а все вырученные с него средства пойдут в благотворительный фонд «Дети-бабочки», оказывающий помощь больным буллезным эпидермолизом и ихтиозом.
«Просто читать стихи я могу каждый день, но 1 июня мне захотелось сделать что-то большее. Чтобы эта дата в календаре перестала быть формальным праздником, а превратилась в реальную помощь детям, их защиту от несправедливости жизни. У подопечных фонда «Дети-бабочки» очень чувствительная кожа, они острее других ощущают этот мир. Это откликается в моем сердце, поэтому деньги, которые удастся собрать во время прямого эфира, я передам в поддержку фонда», — рассказала Анна Егоян.
В Интернете Анна прославилась после того, как стала читать стихи на видео и выкладывать их на своих страницах в социальных сетях. В её аккаунте Instagram более миллиона поклонников, а на канал на YouTube подписались больше 800 тысяч пользователей.
Сейчас Анна Егоян считается одной из самых известных российских поэтесс современности. Большинство ее произведений — это любовная лирика.
Среди авторов-классиков она предпочитает стихи Бродского, Маяковского, Пастернака и Рождественского.
Благотворительный эфир начнется 1 июня в 19:00 на официальном канале Анны Егоян.
Благотворительный фонд «Дети-бабочки» был основан в 2011 году для оказания помощи людям, больным буллёзным эпидермолизом. Из-за генетической «поломки» кожа и слизистые больных этим недугом повреждаются от малейшего прикосновения, из-за чего их называют детьми-бабочками.
С марта 2020 года фонд начал помогать больным другим генным дерматозом — ихтиозом. Таких людей называют «рыбками». Дети-рыбки живут с ихтиозом — хроническим заболеванием, от которого кожа становится сухой и покрывается чешуйками.
Сейчас под опекой фонда находятся более 600 человек. Фонд оказывает медицинскую, материальную, информационную, психологическую и юридическую помощь. Занимается обучением российских врачей, в том числе в лучших клиниках и медцентрах Европы, издаёт медицинскую литературу о буллёзном эпидермолизе, активно взаимодействует с фармацевтическими компаниями по анализу и подбору медикаментов и средств для больных БЭ.