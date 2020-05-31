В МИД напомнили властям США о недопустимости полицейского произвола в отношении журналистов

«Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты, — комментирует ведомство события в штате Миннесота. — В частности, расцениваем как проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на идентификацию его в качестве журналиста». В МИД напомнили властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех.

Департамент информации и печати МИД России выразил возмущение по поводу нападения полиции Миннеаполиса на корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева. Официальный комментарий размещен на странице ведомства в Facebook 31 мая.

«Настоятельно призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на этот произвол», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в американском городе Миннеаполисе, где уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки и введен комендантский час, полиция открыла огонь резиновыми пулями по журналистам.

Протесты вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.