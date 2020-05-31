В Казани мужчина просидел на дереве более 10 часов. Он ничего не требовал и не хотел общаться со спасателями, которые все же уговорили его спуститься. Подробности сообщает 31 мая пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.



Вызов поступил с улицы Амирхана, где во дворе дома 38 мужчина залез на дерево и более 10 часов просидел на приличной высоте, никак не объясняя причину своего поведения.



«Мотивы забравшегося на приличную высоту парня неизвестны. Но слезать с дерева добровольно он не хочет, а применять силовые методы рискованно», — говорится в сообщении пресс-службы.

