Угон BMW за шесть миллионов стал делом петербургской полиции

Правоохранители Пушкинского района пытаются понять, кто и когда лишил петербурженку BMW-730 стоимостью шесть миллионов рублей.



Автомобиль принадлежит 40-летней неработающей женщине. Обратившись в полицию, она объяснила, что оставила машину вечером 29 мая у домов 3–4 по Анциферовской улице. Уже на следующий день BMW там не оказалось. Подробности заявления 31 мая стали известны «Фонтанке».

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.