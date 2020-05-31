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31.05.2020 14:48
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Угон BMW за шесть миллионов стал делом петербургской полиции

Правоохранители Пушкинского района пытаются понять, кто и когда лишил петербурженку BMW-730 стоимостью шесть миллионов рублей.

Автомобиль принадлежит 40-летней неработающей женщине. Обратившись в полицию, она объяснила, что оставила машину вечером 29 мая у домов 3–4 по Анциферовской улице. Уже на следующий день BMW там не оказалось. Подробности заявления 31 мая стали известны «Фонтанке».

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (2)

B17S
Странно, что полиция будет этим заниматься, я думал МЧС или газовая служба.
260968261
Очень интересная статья!!!
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