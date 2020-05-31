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31.05.2020 13:50
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Все 13 новых умерших от коронавируса в Петербурге имели хронические заболевания

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, рассказала подробности о 13 умерших от новой коронавирусной инфекции за последние сутки в Петербурге.

«Среди них — пять женщин от 55 до 91 года и восемь мужчин от 56 до 92 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сообщает 31 мая РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

В комитете подчеркивают, что все скончавшиеся имели хронические заболевания, осложнившие их состояние.

По данным городского оперативного штаба, в общей сложности в Петербурге зарегистрированы 15 949 случаев заражения COVID-19, 204 человека скончались. Выздоровели — 5680. В среднем по России количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения практически равно количеству выздоровевших.

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Комментарии (4)

stroitel_5e4d0319956f3
...Открытую пандемию- закрыть к 24.06.2020г. .... Распоряжение президента(((((((
Dim22
Кто в С-Пб не имеет хронических заболеваний???
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