Все 13 новых умерших от коронавируса в Петербурге имели хронические заболевания

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, рассказала подробности о 13 умерших от новой коронавирусной инфекции за последние сутки в Петербурге.



«Среди них — пять женщин от 55 до 91 года и восемь мужчин от 56 до 92 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сообщает 31 мая РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

В комитете подчеркивают, что все скончавшиеся имели хронические заболевания, осложнившие их состояние.