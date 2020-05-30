Дождь затопил подмосковные садоводства. Пришлось эвакуировать людей
Порядка 20 садоводов эвакуированы со своих приусадебных участков неподалеку от подмосковного города Красногорска. Воды местами по пояс.
Как сообщает МЧС РФ, причиной наводнения стал сильный ливень 30 мая. 20 человек эвакуировали из садоводства «Лесные поляны» под Нахабино, там затопило 80 участков. Держится вода на Речной улице, в микрорайоне Опалиха затоплены дороги и участки вблизи железнодорожной платформы.
МЧС РФ
«Для откачки воды используются мотопомпы, ассенизаторские машины на базе КАМАЗа и другая техника», — сообщают в МЧС и уточняют, что всего там работают 72 человека и 24 единицы техники.