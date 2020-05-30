«Летальная» комиссия отбраковала 3 из 16 смертельных случаев от COVID-19 из свежей статистики

На заседании комиссии Смольного по анализу летальных исходов накануне были рассмотрены медкарты 16 скончавшихся в инфекционных больницах пациентов. Жертвами коронавируса признали 13.



Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга 30 мая, среди погибших от коронавируса семь женщин от 65 до 94 лет и шесть мужчин от 68 до 86 лет. Из хронических заболеваний у них был гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, онкологические заболевания.



Всего за время пандемии от коронавируса в городе умерли 191 человек.

