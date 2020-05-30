Петербурженка оставила сына наедине с ночным гостем, а под утро нашла его под окнами квартиры. Спасти юношу не удалось
Молодого жителя Приморского района Петербурга под окнами многоэтажки обнаружила его мать. В последний раз женщина видела сына живым на кухне, когда оставила его наедине с ночным гостем.
Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 30 мая, накануне с высоты девятого этажа упал мужчина. Инцидент произошел на Вербной улице. Полицейские, работавшие на месте происшествия, обнаружили его еще живым. На машине скорой помощи пострадавшего доставили в одну из городских больниц, но вскоре он скончался от полученных травм.
По данным «Фонтанки», погибший — 22-летний петербуржец, который по указанному адресу проживал с матерью. Со слов последней, той ночью ее сын находился на кухне их квартиры с другом по имени Валерий. Ближе к утру она услышала, как что-то выпало из окна, а вскоре поняла, что это был ее сын. Его приятель сбежал. Полицейские принимают меры, направленные на поиск и задержание ночного гостя.