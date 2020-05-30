Минобороны отчиталось о больных и выздоровевших от COVID-19 в армии России
За сутки после лечения в ВС РФ выздоровели от коронавируса 87 военнослужащих, общая численность вылечившихся увеличилась до 3415, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 87 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3415 человек", - говорится в бюллетене.
За прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после лечения выздоровели 18 человек. Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 261 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.На 29 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1519 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 503 военных.