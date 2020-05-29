ФИФА выпустила рекомендации по возобновлению национальных чемпионатов стран и международных турниров после пандемии

Вечером 29 мая Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала документ по оценке риска проведения футбольных соревнований для того, чтобы ассоциациям, конфедерациям и другим организаторам соревнований было легче принимать решения по возобновлению турниров, прерванных из-за пандемии коронавируса.

"Целью этих совместных усилий является рассмотрение состояния здоровья всех участников футбольной деятельности, оценки рисков и факторов, которые должны быть в наличии, чтобы футбол, как на профессиональном, так и на любительском уровне, мог безопасно возобновиться. Рекомендации группы должны выполняться вместе с международными и национальными руководствами по общественному здравоохранению и массовым мероприятиям", - пишет ФИФА.

«Важным руководящим принципом является то, что возобновление футбольных мероприятий не должно ставить под угрозу здоровье отдельных лиц или общества. Кроме того, возвращение в игру должно быть основано на объективной медицинской информации, чтобы гарантировать, что действия проводятся безопасно и не подвергаются риску увеличения местных скоростей передачи COVID-19», — говорится в заявлении ФИФА.



Проект разработан совместно с ВОЗ, УЕФА, Европейской ассоциацией клубов (ECA), FIFPro, Всемирным форумом лиг и европейскими лигами. Документ включает перечень мер, направленный на снижение риска массовых заболеваний, а также показания для индивидуальных и групповых тренировок футбольных клубов.