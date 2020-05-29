Турецкие авиатанкеры впервые дозаправили стратегические ракетоносцы США в полёте над Чёрным морем

Турецкие авиатанкеры KC-135R Stratotanker впервые дозаправили стратегические ракетоносцы США B-1B Lancer ВВС США в полёте над Чёрным морем 29 мая, видеоотчёт об этом обнародовало министерство обороны страны.

"В рамках военного сотрудничества между двумя странами турецкие самолеты-заправщики выполнили дозаправку в воздухе американских B-1 в ходе их полета над Черным морем", - отмечается в сообщении ведомства.



На видеозаписи запечатлен процесс дозаправки в воздухе одного из бомбардировщиков B-1B самолетом KC-135R, состоящим на вооружении 101-й эскадрильи ВВС Турции, которое базируется на авиабазе Инджирлик, арендованной у Турции военными США.

