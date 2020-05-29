FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +15
70.75р78.55р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.05.2020 23:48
3
Печать

Турецкие авиатанкеры впервые дозаправили стратегические ракетоносцы США в полёте над Чёрным морем

Турецкие авиатанкеры KC-135R Stratotanker впервые дозаправили стратегические ракетоносцы США B-1B Lancer ВВС США в полёте над Чёрным морем 29 мая, видеоотчёт об этом обнародовало министерство обороны страны.

"В рамках военного сотрудничества между двумя странами турецкие самолеты-заправщики выполнили дозаправку в воздухе американских B-1 в ходе их полета над Черным морем", - отмечается в сообщении ведомства.

На видеозаписи запечатлен процесс дозаправки в воздухе одного из бомбардировщиков B-1B самолетом KC-135R, состоящим на вооружении 101-й эскадрильи ВВС Турции, которое базируется на авиабазе Инджирлик, арендованной у Турции военными США.

Сегодня два американских стратегических бомбардировщика B-1B выполнили продолжительный полет над Европой и Черным морем. На его различных этапах они взаимодействовали с польскими, румынскими и украинскими истребителями, а также турецкими самолетами-заправщиками.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Petro1980
Уже, же простили. В чем вопрос?
Пульки какие-то в Крыме поставили.
Что там ещё - Триумфы и прочее, что разносят с первого раза.
krash
Что-то не видно едких комментариев.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний