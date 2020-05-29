Турецкие авиатанкеры впервые дозаправили стратегические ракетоносцы США в полёте над Чёрным морем
Турецкие авиатанкеры KC-135R Stratotanker впервые дозаправили стратегические ракетоносцы США B-1B Lancer ВВС США в полёте над Чёрным морем 29 мая, видеоотчёт об этом обнародовало министерство обороны страны.
Within the scope of military cooperation between allied countries, two B-1 USA aircrafts flying over the Black Sea were given in-flight refueling support with our tanker aircrafts. https://t.co/VNqVabW3hn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2020
"В рамках военного сотрудничества между двумя странами турецкие самолеты-заправщики выполнили дозаправку в воздухе американских B-1 в ходе их полета над Черным морем", - отмечается в сообщении ведомства.
На видеозаписи запечатлен процесс дозаправки в воздухе одного из бомбардировщиков B-1B самолетом KC-135R, состоящим на вооружении 101-й эскадрильи ВВС Турции, которое базируется на авиабазе Инджирлик, арендованной у Турции военными США.
Сегодня два американских стратегических бомбардировщика B-1B выполнили продолжительный полет над Европой и Черным морем. На его различных этапах они взаимодействовали с польскими, румынскими и украинскими истребителями, а также турецкими самолетами-заправщиками.