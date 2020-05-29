Новый министр ВМС США заступил на службу. До этого он был послом страны в Норвегии
Министерство обороны США 29 мая сообщает о том, что отставной контр-адмирал Кеннет Брейтуэйт принес присягу министра Военно-морских сил США. Он стал 77 чиновником, занимающим этот пост.
Today the @USNavy welcomes its 77th Secretary, Kenneth Braithwaite. Congratulations, @SECNAV. pic.twitter.com/b0lJuZeiOm— @EsperDoD (@EsperDoD) May 29, 2020
Накануне Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кеннета Брейтуэйта, который был предложен на эту должность Белым домом еще в начале марта 2020 года. До последнего времени он занимал должность посла США в Норвегии.
Брейтуэйт в 1984 году закончил Академию ВМС США в Аннаполисе (штат Мэрилэнд), служил в частях противолодочной авиации на Индийском и Тихом океанах.
Министр ВМС США является гражданским лицом. Он отвечает за вопросы, которые касаются повседневной деятельности ВМС и Корпуса морской пехоты США, в том числе за закупку военной техники и вооружений, подбор и обучение персонала, а также за финансирование. В ведении министра находится постройка, обслуживание и ремонт военно-морских судов, авиации, а также обеспечение инфраструктуры и материальной базы флота.