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29.05.2020 23:03
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Новый министр ВМС США заступил на службу. До этого он был послом страны в Норвегии

Министерство обороны США 29 мая сообщает о том, что отставной контр-адмирал Кеннет Брейтуэйт принес присягу министра Военно-морских сил США. Он стал 77 чиновником, занимающим этот пост.

Накануне Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кеннета Брейтуэйта, который был предложен на эту должность Белым домом еще в начале марта 2020 года. До последнего времени он занимал должность посла США в Норвегии.

Брейтуэйт в 1984 году закончил Академию ВМС США в Аннаполисе (штат Мэрилэнд), служил в частях противолодочной авиации на Индийском и Тихом океанах.

Министр ВМС США является гражданским лицом. Он отвечает за вопросы, которые касаются повседневной деятельности ВМС и Корпуса морской пехоты США, в том числе за закупку военной техники и вооружений, подбор и обучение персонала, а также за финансирование. В ведении министра находится постройка, обслуживание и ремонт военно-морских судов, авиации, а также обеспечение инфраструктуры и материальной базы флота.

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Комментарии (1)

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