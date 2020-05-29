Трамп порвал с ВОЗ и отдаст деньги кому-нибудь другому

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрывает отношения со Всемирной организацией здравоохранения, страна прекращает ее материально поддерживать.

Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции 29 мая. По его словам, ВОЗ отказалась от преобразований, на которых настаивали США, поэтому спонсировать организацию страна больше не будет. Деньги, а речь идет примерно о 450 млн долларов в год, будут перенаправлены на другие организации, которые занимаются вопросами здравоохранения.

Ранее США выступали с критикой в отношении ВОЗ, обвиняя ее в сотрудничестве с Китаем. Якобы организация вовремя не уведомила мировое сообщество об угрозе, из-за чего, в том числе, в штатах оказалась перегружена система здравоохранения и погибли больше ста тысяч человек.