FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +19
70.75р78.55р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.05.2020 22:52
2
Печать

Трамп порвал с ВОЗ и отдаст деньги кому-нибудь другому

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрывает отношения со Всемирной организацией здравоохранения, страна прекращает ее материально поддерживать.

Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции 29 мая. По его словам, ВОЗ отказалась от преобразований, на которых настаивали США, поэтому спонсировать организацию страна больше не будет. Деньги, а речь идет примерно о 450 млн долларов в год, будут перенаправлены на другие организации, которые занимаются вопросами здравоохранения.

Ранее США выступали с критикой в отношении ВОЗ, обвиняя ее в сотрудничестве с Китаем. Якобы организация вовремя не уведомила мировое сообщество об угрозе, из-за чего, в том числе, в штатах оказалась перегружена система здравоохранения и погибли больше ста тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

🍔 🐷 Haбрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ ХИМИИ, диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/bezves
Петр Петров
молодчага
рви еще и с оон и с нато, те еще дармоеды!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний