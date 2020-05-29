"Црвена Звезда" стала чемпионом Сербии сразу после возобновления чемпионата страны после карантина

Белградский клуб "Црвена Звезда" досрочно стал чемпионом Сербии по футболу. В матче 27-го тура клуб обыграл в гостях столичный "Рад" со счетом 5:0, встреча прошла без болельщиков, чемпионат страны возобновился 29 мая после паузы, вызванной пандемией.

"Црвена Звезда" набрала 72 очка и за три тура до окончания первенства обеспечила себе титул. Клуб стал недосягаем в таблице для идущего вторым белградского "Партизана", в активе которого 58 очков после 26 матчей.



Напомним, российский футбольный чемпионат в высшей лиге РПЛ должен возобновиться после режима самоизоляции 21 июня. На матчи пустят зрителей. Гендиректор "Зенита", лидирующего в первенстве РФ, против этого.