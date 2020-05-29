FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +19
70.75р78.55р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.05.2020 22:02
0
Печать

В акватории Финского залива обновят «разметку». В ЗВО взялись за буи и маяки

Фото: пресс-служба ЗВО

Как сообщает пресс-служба ЗВО 29 мая, специалисты уже приступили к работам, в работах задействованы 10 экипажей, управиться они должны за неделю. Под замену пойдут буи на российской границе, Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, в Ломоносовском канале. Лампочки будут менять в маяках, которые расположены на необитаемых островах и береговой линии.

В заливе в ближайшее время над этим будут работать экипажи больших гидрографических катеров «Евгений Гницевич», «Георгий Рыбин», судов «Николай Крылов» и «Вайгач».

Фото: пресс-служба ЗВО

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний