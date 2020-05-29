Как сообщает пресс-служба ЗВО 29 мая, специалисты уже приступили к работам, в работах задействованы 10 экипажей, управиться они должны за неделю. Под замену пойдут буи на российской границе, Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, в Ломоносовском канале. Лампочки будут менять в маяках, которые расположены на необитаемых островах и береговой линии.



В заливе в ближайшее время над этим будут работать экипажи больших гидрографических катеров «Евгений Гницевич», «Георгий Рыбин», судов «Николай Крылов» и «Вайгач».

