Проект нового КоАПа снова переписали. В него добавили бесплатных адвокатов и штрафы за парковку на газонах

Текст был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 29 мая, Минюст у себя на сайте расписал к нему пояснения. Из предыдущей , апрельской версии, в него вошли презумпция невиновности, предупреждения вместо штрафа для впервые нарушивших и общий срок давности дел. Кроме того, учли необходимость дать полномочия полиции составлять протоколы за ночной шум, рассматривать такие дела будут мировые судьи. В настоящее время наказания по закону о тишине предусмотрены на уровне регионов, а значит и штрафовать могут только чиновники, чей рабочий день заканчивается в шесть часов вечера.

Минюст после очередного этапа публичных обсуждений представил общественности проект переписанного кодекса об административных правонарушениях и его процессуальной версии. В нем оставили презумпцию невиновности и добавили «муниципальные» штрафы за парковку на газоне.

На уровне страны, исходит из текста проекта, устанавливаются и штрафы за испорченные внутридворовые клумбы и газоны, сейчас следят за этим сотрудники администраций муниципальных образований. Так, новая статья 16.10 предусматривает штрафы до 3 тыс. рублей за брошенные во дворах старые машины, до 2 тыс. рублей - за мойку автомобилей во дворе, до 4 тыс. рублей - за парковку на газонах и до 2,5 тыс. рублей - за парковку на детских и спортивных площадках.

В процессуальную версию добавили обязательного адвоката, если по статье нарушителю грозит административный арест - в случае, если своего защитника нанять у гражданина нет, адвокат ему предоставляется бесплатно. Также предусмотрена возможность возместить моральный вред после незаконного привлечения к ответственности.

Послабления для бизнеса заключаются в нескольких новых положениях. Например, срок административного запрета деятельности с максимальных 90 суток сокращается до 30. Также предусмотрено, что в случае, если к предпринимателю пришла внеплановая проверка и нашла нарушения, то рассматривать протоколы и назначать наказание тот же проверяющий орган права не имеет. Исключается возможность привлечения юрлица и административного лица предприятия за одно и то же нарушение.