Правительство выделило 600 млн рублей для финансовой поддержки застрявших за границей россиян

Кабмин РФ направит 600 млн рублей из Резервного фонда на социальную поддержку россиян, которые застряли в других странах из-за пандемии коронавируса. Это следует из документа, выложенного на официальном интернет-портале правовой информации 29 мая.

Деньги из бюджета выделяются министерству иностранных дел России «на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

