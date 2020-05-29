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29.05.2020 20:22
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Правительство выделило 600 млн рублей для финансовой поддержки застрявших за границей россиян

Кабмин РФ направит 600 млн рублей из Резервного фонда на социальную поддержку россиян, которые застряли в других странах из-за пандемии коронавируса. Это следует из документа, выложенного на официальном интернет-портале правовой информации 29 мая.

Деньги из бюджета выделяются министерству иностранных дел России «на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

В правительстве отметили, что помощь оказавшимся за рубежом гражданам будет предоставляться им до возвращения на родину.

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