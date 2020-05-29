Голикова: С начала апреля число пациентов в реанимациях РФ снизилось в полтора раза

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова 29 мая подвела итоги трёх месяцев с тех пор, как в России был зарегистрирован первый случай COVID-19, и сообщила о снижении темпов роста вновь выявленных заболевших с начала апреля почти в 12 раз, а числа пациентов в реанимациях — в 1,5 раза.

«Если считать от начала апреля к сегодняшнему дню, темпы выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза. Уже на протяжении нескольких дней мы фиксируем ежедневный прирост на уровне 2,3%. Конечно, в абсолютных цифрах это ещё большой прирост, но тем не менее Московский регион демонстрирует серьезную тенденцию к снижению выявления новых случаев, несмотря на то что количество тестирований существенно растет, — доложила Голикова. — Увеличение доли бессимптомного течения болезни — в 2,6 раза по сравнению с первой и последней неделей течения заболевания. Снижение удельного веса среднетяжёлых и тяжёлых случаев течения болезни в 1,4 раза. Снижение числа больных, которые нуждаются в интенсивной терапии, — в 1,5 раза».