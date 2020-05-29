До кладбищ и крематория. Комитет по транспорту восстанавливает 17 автобусных маршрутов

С 1 июня в Петербурге снова начнут действовать 17 отмененных в связи с коронавирусом автобусных маршрутов. В 10 раз больше по-прежнему заморожены.



Как сообщает комтранс 29 мая, возобновляется движение 4 социальных автобусов. Это № 90 («Ул. Костюшко — ст. метро «Московская» — Южное кладбище»), № 138 («Пл. Мужества — Крематорий), № 195 («Счастливая ул. — Южное кладбище») и № 398 («Железнодорожная станция Парголово — Северное кладбище»).

Кроме того, восстанавливаются 13 коммерческих маршрутов:

— № К-6 «Ст. метро «Новочеркасская» — ул. Академика Константинова»;