До кладбищ и крематория. Комитет по транспорту восстанавливает 17 автобусных маршрутов
С 1 июня в Петербурге снова начнут действовать 17 отмененных в связи с коронавирусом автобусных маршрутов. В 10 раз больше по-прежнему заморожены.
Как сообщает комтранс 29 мая, возобновляется движение 4 социальных автобусов. Это № 90 («Ул. Костюшко — ст. метро «Московская» — Южное кладбище»), № 138 («Пл. Мужества — Крематорий), № 195 («Счастливая ул. — Южное кладбище») и № 398 («Железнодорожная станция Парголово — Северное кладбище»).
Кроме того, восстанавливаются 13 коммерческих маршрутов:
— № К-6 «Ст. метро «Новочеркасская» — ул. Академика Константинова»;
— № К-41 «Ул. Васи Алексеева, 1, — ТЦ «Жемчужная Плаза»;
— № К-45 «Ст. метро «Купчино» — ул. Маршала Казакова»;
— № К-68 «Ст. метро «Проспект Ветеранов» — ул. Чекистов»;
— № К-88 «Ст. метро «Проспект Ветеранов» — ул. Стойкости»;
— № К-94 «Мебельная ул. — ул. Карпинского»;
— № К-111 «Ст. метро «Кировский завод» — ул. Доблести»;
— № К-119 «Ул. Полярников — Октябрьская наб., 118»;
— № К-199 «Ул. Николая Рубцова — станция метро «Гражданский проспект»;
— № К-214 «Станция метро «Проспект Просвещения» — станция метро «Проспект Просвещения» (кольцевой);
— № К-227 «Железнодорожная станция Сортировочная — ул. Пионерстроя»;
— № К-284 «Пр. Просвещения, 87, — станция метро «Проспект Большевиков»;
— № К-405 «Кронштадт — станция метро «Чёрная речка».
Напомним, более 200 коммерческих маршрутов и часть социальных Смольный отменил в связи с падением пассажиропотока и противовирусными ограничениями. Часть из них были позже восстановлены. 29 мая комтранс опубликовал список 177 маршрутов, которые не будут работать в первой половине июня.
Накануне губернатор подписал изменения в 121-е постановление, которые устанавливают режим на период с 1 по 14 июня. В частности, восстанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров и учащихся, а также кладбища открываются для посещения.