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29.05.2020 16:20
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Bloomberg: Оставшиеся без заграничных поездок россияне укрепят рубль

Российская валюта укрепит свои позиции по отношению к евро и доллару на фоне того, что граждане РФ останутся в этом году у себя на родине.

«Исчезающие российские туристы повысят курс рубля», — сообщает 29 мая агентство Bloomberg.

Расходы россиян на траты за границей в этом году упадут как минимум вдвое. Большая часть из граждан РФ намерены провести отдых у себя в стране, что станет «сильным фактором» поддержки национальной валюты.

Расходы российских туристов на отдых за границей превышают доходы России от въездного туризма почти на 20 миллиардов долларов в год.

В Финляндии ранее подсчитали, что если граница будет закрыта до конца года, то страна лишится 225 миллионов евро и сотни рабочих мест.

Президент Владимир Путин в начале апреля призвал развивать внутренний туризм в эпоху пандемии, а премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян воздержаться от зарубежных поездок. При этом большинство граждан РФ пока собираются отдыхать только дома или на даче.

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Комментарии (8)

dshfbsdafvh
Они там что, серьезно думают, что курс рубля от этого зависит?
Тогда может, они нам и по бензину ценовую политику объяснят?
муматор
уже точно известно, что, как минимум, до конца года не выпустят? А илиту тоже запрут?
f0ntan
России лучше закрыться от внешнего мира, как в эпоху СССР. Правильно пишет Блумберг - расходы российских туристов за границей намного превышают, чем тут оставляли толпы китайских туристов до короновируса. Внешний туризм нам не выгоден. Торговый баланс от него отрицателен.
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