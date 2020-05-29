Bloomberg: Оставшиеся без заграничных поездок россияне укрепят рубль

Российская валюта укрепит свои позиции по отношению к евро и доллару на фоне того, что граждане РФ останутся в этом году у себя на родине.



«Исчезающие российские туристы повысят курс рубля», — сообщает 29 мая агентство Bloomberg.

Расходы россиян на траты за границей в этом году упадут как минимум вдвое. Большая часть из граждан РФ намерены провести отдых у себя в стране, что станет «сильным фактором» поддержки национальной валюты.

Расходы российских туристов на отдых за границей превышают доходы России от въездного туризма почти на 20 миллиардов долларов в год.