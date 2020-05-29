Bloomberg: Оставшиеся без заграничных поездок россияне укрепят рубль
Российская валюта укрепит свои позиции по отношению к евро и доллару на фоне того, что граждане РФ останутся в этом году у себя на родине.
«Исчезающие российские туристы повысят курс рубля», — сообщает 29 мая агентство Bloomberg.
Расходы россиян на траты за границей в этом году упадут как минимум вдвое. Большая часть из граждан РФ намерены провести отдых у себя в стране, что станет «сильным фактором» поддержки национальной валюты.
Расходы российских туристов на отдых за границей превышают доходы России от въездного туризма почти на 20 миллиардов долларов в год.
В Финляндии ранее подсчитали, что если граница будет закрыта до конца года, то страна лишится 225 миллионов евро и сотни рабочих мест.
Президент Владимир Путин в начале апреля призвал развивать внутренний туризм в эпоху пандемии, а премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян воздержаться от зарубежных поездок. При этом большинство граждан РФ пока собираются отдыхать только дома или на даче.