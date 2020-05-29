Работающим с коронавирусом медикам засчитают в пенсионный стаж день за три
В 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа для медицинских работников, работающих с коронавирусными пациентами. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда.
Тем, кто лечит пациентов с COVID-19, положено засчитать в пенсионный стаж один день за три. Проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом, уже готов. Он был создан по поручению президента.
По официальным данным Смольного, в Петербурге коронавирусом инфицированы уже 2750 медицинских работников. Из них заразились COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей 2064 человека.
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Кроме того, президент Владимир Путин принял решение о стимулирующих выплатах медикам в начале апреля. Однако в мае он констатировал, что не все получили обещанные средства. Глава государства неоднократно критиковал регионы за «канитель» с предоставлением стимулирующих надбавок.
Генпрокуратура нашла нарушения при выплатах в 10 субъектах РФ, однако Петербурга в списке не оказалось. В середине мая в России возбудили первое уголовное дело из-за невыплат надбавок медперсоналу.