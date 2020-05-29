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29.05.2020 15:55
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Работающим с коронавирусом медикам засчитают в пенсионный стаж день за три

В 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа для медицинских работников, работающих с коронавирусными пациентами. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда.

Тем, кто лечит пациентов с COVID-19, положено засчитать в пенсионный стаж один день за три. Проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом, уже готов. Он был создан по поручению президента.

По официальным данным Смольного, в Петербурге коронавирусом инфицированы уже 2750 медицинских работников. Из них заразились COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей 2064 человека.

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Кроме того, президент Владимир Путин принял решение о стимулирующих выплатах медикам в начале апреля. Однако в мае он констатировал, что не все получили обещанные средства. Глава государства неоднократно критиковал регионы за «канитель» с предоставлением стимулирующих надбавок.

Генпрокуратура нашла нарушения при выплатах в 10 субъектах РФ, однако Петербурга в списке не оказалось. В середине мая в России возбудили первое уголовное дело из-за невыплат надбавок медперсоналу.

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Комментарии (3)

Sonata
Радует. Но остаются непонятные моменты. Выйдут ли эти работники на пенсию на полгода раньше, или им будет рассчитана пенсия в размере 8,253.03 руб. (условно) вместо 8,249.56 руб?
Михаил Петров-Водкин
и покупателям алкомаркетов с табачными магазинами, которые вдвойне рискуют здоровьем - риск инфицирования вирусом при посещении плюс последствия приёма купленной продукции
Савва Морозов
и три гроба по цене одного.
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