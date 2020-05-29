Работающим с коронавирусом медикам засчитают в пенсионный стаж день за три

В 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа для медицинских работников, работающих с коронавирусными пациентами. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда.

Тем, кто лечит пациентов с COVID-19, положено засчитать в пенсионный стаж один день за три. Проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом, уже готов. Он был создан по поручению президента.

По официальным данным Смольного, в Петербурге коронавирусом инфицированы уже 2750 медицинских работников. Из них заразились COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей 2064 человека.