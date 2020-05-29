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29.05.2020 14:34
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Смольный закупает 45 машин для скорой помощи более чем за 170 млн рублей

Комитет по госзаказу Петербурга разместил извещение об аукционе на закупку 45 машин для скорой помощи. Максимальная стоимость контракта — 174 млн рублей.

Как говорится в проекте контракта, заказчиком выступает Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский санитарный транспорт». В состав закупки входят 29 машин для отделений скорой помощи, 15 машин — для городской станции скорой помощи и один реанимобиль для выездных анестезиолого-реанимационных неонатальных бригад. Подрядчика предполагается выбрать 9 июня, полностью поставка должна быть выполнена до конца июля.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как в условиях эпидемии заболевают сотрудники городской станции скорой помощи. Главврач Алексей Бойков признал, что с комплектованием бригад есть проблемы. При этом привычной картиной стали очереди из машин скорой перед больницами, принимающими пациентов с COVID-19.

© Фонтанка.Ру

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