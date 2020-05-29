Минобрнауки разрешило научные экспедиции с июня. Если в регионе позволяет эпидемиологическая ситуация

Министерство науки и высшего образования поручило возобновить с июня работу на уникальных научных установках, в центрах коллективного пользования, а также проведение запланированных экспедиций. Ведомство отмечает, что все изыскания возможны, если в регионе нет ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает 29 мая сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на пресс-службу министерства.



«Обеспечить осуществление научной деятельности, в том числе доступ организаций (пользователей) к работе в центрах коллективного пользования научным оборудованием, на уникальных научных установках, с биоколлекциями, а также проведение морских и иных экспедиций, которые должны были осуществиться в соответствии с утвержденными планами и программами, с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в приказе за подписью министра Валерия Фалькова.

