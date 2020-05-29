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29.05.2020 13:28
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Минобрнауки разрешило научные экспедиции с июня. Если в регионе позволяет эпидемиологическая ситуация

Министерство науки и высшего образования поручило возобновить с июня работу на уникальных научных установках, в центрах коллективного пользования, а также проведение запланированных экспедиций. Ведомство отмечает, что все изыскания возможны, если в регионе нет ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает 29 мая сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Обеспечить осуществление научной деятельности, в том числе доступ организаций (пользователей) к работе в центрах коллективного пользования научным оборудованием, на уникальных научных установках, с биоколлекциями, а также проведение морских и иных экспедиций, которые должны были осуществиться в соответствии с утвержденными планами и программами, с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в приказе за подписью министра Валерия Фалькова.

Ответственность за принятие решения о возобновлении работы возложена на глав научных организаций, которые должны сами решать, когда можно начать экспедицию. Приказ вступает в силу с 1 июня 2020 года.

В середине апреля Институт океанологии Российской академии наук (ИО РАН) сообщил, что приостановка морских экспедиций из-за вспышки коронавирусной инфекции может привести к тому, что государственное задание не будет выполнено. Запрет на экспедиции стал большой проблемой для всех направлений исследований института, некоторые темы уже пострадали.

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Комментарии (4)

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hal9000
Еслиб правительство мне выделило хотябы на пару экскаваторов..но нужны дорогие..Катерпиллер и ли Джон дир..то с транспортерами ябы разобрался,надо еще конечно экскаваторщикам платить зарплату..а они привыкли к выше среднего получать..блин в кредиты залезу нафиг опять..от нашего правительства ниче не дождешься
hal9000
Я придумал экспедицию..надо купить два экскаватора..и копать километров 100 вниз хотябы прокопать..но понадобятся ленточные транспортеры..чтобы землю наверх подниматьвообще конечно даже с 50 км поднимать землю затратный процесс..хотя вообще любая экспедиция доходов никаких не приносит..
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